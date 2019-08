La Pontremolese alla sua prima settimana di preparazione

Eccellenza -

Si chiude la prima settimana di preparazione estiva per la Pontremolese. Gli azzurri hanno sudato e non poco anche per le alte temperature sul terreno di gioco del "Romiti / Pineta" sotto gli occhi di mister Riccardo Bracaloni (foto) ed il suo staff.



Le parole del neo tecnico lunigianese.



"Siamo partiti bene , il gruppo è numericamente ampio con molti giovani da osservare. C'è molto attenzione da parte dei giocatori e questa è una cosa importante nelle prime sedute di preparazione. Abbiamo fatto solo cinque sedute di allenamento e quindi è ancora molto presto per avere un quadro chiaro della rosa, in ogni caso l'impatto è stato positivo. Dobbiamo lavorare e molto essendo coscienti che quella che ci attende e dove siamo saliti attualmente è una categoria importante . Il punto cardine in questo momento è la valutazione dei giovani e verificare quanti siano pronti per l'Eccellenza. Fino a questo momento la squadra segue con entusiasmo le direttive e preso subito confidenza col pallone. La strada da percorrere è molto lunga ma abbiamo cominciato bene il nostro cammino e questa è la cosa piu' importante"