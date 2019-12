La Pontremolese all´esame Cuoiopelli

Eccellenza - Prima giornata del girone di ritorno di Eccellenza per la Pontremolese che si accinge a salutare un gran bel 2019 con tanto di ritorno nel massimo campionato toscano. Domani pomeriggio (fischio d'inizio ore 14.30) gli azzurri di mister Riccardo Bracaloni affronteranno sul rettangolo di gioco del Lunezia la Cuoiopelli. Pontremolese che nella prima parte di torneo fno al giro di boa ha messo a segno diciassette punti in quindici partite ed attualmente si trova in quint'ultima posizione in zona playout. Tre pareggi nelle ultime re partite disputate che hanno un poco rallentato il cammino di Occhipinti e compagni che comunque, considerando il ruolo di matricola, hanno disputato una prima parte di campionato in modo decisamente positivo e sicuramente vi sono le possibilità di migliorare nella seconda parte. Il match odierno contro la Cuoiopelli rappresenta una bela occasione per incrementare il bottino prima della sosta natalizia. Avversari che si presentano a Pontremoli in diffcoltà di classifica con il loro terzultimo posto ed i tredici punti all'attivo. Nelle ultime sei giornate i biancorossi di Santa Croce sull'Arno hanno ottenuto solo tre pareggi scendendo in classfice nelle zone pericolose del plotone. Gara da non fallire per gli azzurri che potrebbero dare uno strappo importante alal situazione di bassa classifica. All'andata , alla prima di campionato la Pontremolese venne superata per uno a zero dai pisani. Il direttore di gara del match odierno del Lunezia tra la Pontremolese e la Cuoiopelli sarà il signor Donati dela sezione Aia di Livorno, assistenti: Toschi di Livorno e El Mouine di Pistoia.