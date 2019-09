La Massese perde la vetta solitaria

Eccellenza - La Massese saluta momentaneamente la vetta solitaria nel campionato di Eccellenza. Ieri pomeriggio infatti il Perignano, vincendo in casa del Montecatini la gara di recupero del match non disputato una settimana fa a causa del maltempo, aggancia al vertice a punteggio pieno i bianconeri. Domenica lo scontro al vertice in terra pisana.



Valdinievole Montecatini-Fratres Perignano 1-2

VALDINIEVOLE MONTECATINI: Tonarelli, Martinelli, Cardarelli, Falivena, Francesconi, Ghimenti, Benvenuti, Diomande, Chiaramonti, Tempesti, Zaccaria. A disp.: Bellini, Velluzzi, Prato, Sow Papa, Abdoune, Kishta, Malih, Agostini, Coulibaly. All.: Marselli

FRATRES PERIGNANO: Rizzato, Lucarelli, Piletti, Gamba, Genovali, Aliotta, Igbineweka, Fiaschi, Roffi, Remedi, Kouko. A disp.: Puccioni, Marinelli, Martinelli, Giari, Matta F., Kavtaradze, Pitti, Cannas, De Panicis. All.: Ticciati

ARBTRO: Colombi di Livorno (Giannetti del Valdarno e Bertelli di Firenze)

RETI: 7'pt Lucarelli, 40'pt Igbineweka, 37'st rig. Tempesti