La Coppa Italia Eccellenza è del Montignoso!

I rossoblu vincono 4-2 ai calci di rigore

Eccellenza - ZENITH AUDAX-MONTIGNOSO FC 2-4 (dcr)

Finale Coppa Eccellenza Toscana



ZENITH AUDAX: Brunelli, Melani, Ruggeri, Saccenti, Benvenuti, Facchini, Piras, Lenzini, Zizzari, Silva Reis, Manganiello. A disp.: Montenegro, Maretto, Magelli, Baldi, Cirasella, Sow Papa, Ferraro, Martines. All.: Andrea Bellini

MONTIGNOSO FC: Frongillo, Ferri, Cinquini, Berti, Signorini, Mussi Manuel, Lazzarini, Fassone, Chiaramonti, Della Pina, Geraci. A disp.: Alberti, Bugliani, Scaramelli, Grossi, Bertelloni, Barbieri, Mussi Matteo, Nigiotti, Tonazzini. All.: Matteo Gassani

ARBITRO: Guido Iacopetti di Pistoia (assistenti Alaimo di Firenze e Macripò di Siena)

NOTE: Giornata fredda. Spettatori 400 circa. Al 77' espulso l'allenatore del Montignoso Gassani



FIRENZE- Finale di Coppa Italia di Eccellenza Toscana sul terreno del "Gino Buozzi " di Firenze. Di fronte lo Zenith Audax ed il Montignoso.



La cronaca.



I° Tempo

6' Chiaramonti ci prova ma il suo pallonetto è alto di poco

7' Calcio di rigore per lo Zenith per atterramento di Piras.

Dal dischetto Zizzari si fa ipnotizzare da Frongillo.

21' Fallo di mano in area pratese ma per il direttore di gara è tutto regolare.

30' Berti impegna in due tempi Brunelli.



Ripresa.

4' Mussi per il Montignoso alla deviazione ma alto sulla traversa

20' Ancora rossoblu pericolosi con Lazzarini ma la difesa pratese sventa

28' Chiaramonti scatta bene ed anticipa il portiere avversario ma il suo tiro è salvato sulla linea da parte di Benvenuti

32' Espulso mister Gassani per proteste



Termina 0-0. Si va ai supplementari



1T Supplementare

2' Ottimo intervento di Frongillo su colpo di testa di Sow Papa

4' Tiro di Saccenti a lato e subito dopo Piras fuori

11' Punizione di Chiaramonti che termina alta e subito dopo una sua rovesciata è parata

15' Annullata rete a Geraci per fuorigioco ma l'attaccante sembrava essere partito in posizione regolare. Vivaci proteste della panchina rossoblu.



2T Supplementare

13' Ancora un'occasione per il Montignoso con il portiere pratese che devia sulla traversa un tiro di Signorini



Terminano 0-0 anche i supplementari. Si va ai rigori.



SEQUENZA RIGORI: Geraci gol, Silva Reis parato, Signorini gol, Zizzari gol, Nigiotti gol, Lenzini fuori, Chiaramonti parato, Sow Papa gol, Mussi gol.



Il Montignoso si aggiudica la Coppa Italia Toscana di Eccellenza