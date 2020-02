In casa San Marco c´è voglia di riscatto

Eccellenza - Un'autentica beffa in pieno recupero quella capitata alla San Marco Avenza. Domenica scorsa sul terreno di gioco del Comunale di Camaiore i rossoblu di mister Stefano Turi (foto) hanno giocato a viso aperto contro una delle squadre piu' organizzate dell'intero girone. San Marco grintosa e coraggiosa fin dalle prime battute di gioco e capace anche di andare in vantaggio grazie ad una rete di Da Pozzo. I padroni di casa pero' prima raggiungevano il pareggio con il concittadino D'Antongiovanni e poi , quando ormai la gara sembrava indirizzarsi sul risultato di parità, al terzo minuto di recupero arrivava la rete di Mancini che puniva oltremodo il Leone il quale , alla luce di quanto fatto vedere durante l'arco di tutti i novanta minuti di gioco, avrebbe sicuramente meritato di uscire da Camaiore con un risultato positivo.



Un ko che rimette in apprensione lo spogliatoio avenzino. nonostante la bella prova infatti la situazione di classifica torna a farsi preoccupante poiche' adesso i rossoblu vengono superati dai cugini della Pontremolese e scendono a meno uno dalla zona playout. Per Lagomarsini e compagni i sono ancora nove gare da disputare e quindi vi è tutto il tempo per rimettersi in carreggiata a cominciare dalla prossima gara ovvero il match casalingo di domenica prossima 9 febbraio quando al Paolo Deste della Covetta arriverà la Cuoiopelli, formazione in difficoltà attualmente al terzultimo posto a quota diciotto punti contro i ventisei dei rossoblu. Gara delicata e molto importante per entrambe le squadre con la San Marco che ha la grande possibilità , in caso dio ritorno alla vittoria, di poter tirarsi sensibilmente fuori dalla zona pericolosa.