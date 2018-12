Impresa Montignoso: è in Finale di Coppa!

I rossoblu del "Diavolo" Gassani espugnano (0-1) il campo della corazzata Grosseto

Eccellenza - Grande impresa del Montignoso che supera per uno a zero il Grosseto grazie ad un gol di Lazzerini e vola in finale di Coppa Italia Eccellenza dove affronterà lo Zenith Audax vincente sul Badesse per 3-1



Il tabellino della gara disputata questo pomeriggio a Paganico (GR)



US GROSSETO – MONTIGNOSO 0-1



GROSSETO: Nunziatini, Pizzuto, Sabatini, Luci, Ciolli, Gorelli, Pierangioli (27' st Camilli), Zagaglioni (13' st Cretella), Andreotti, Boccardi, Raito (13' st Molinari) . A disposizione: Cipolloni, Lepri, Cantore, Del Nero, Bianchi, Fratini, Cretella, Camilli, Molinari. All. Miano.



MONTIGNOSO: Frongillo, Ferri, Mussi, Castellacci, Signorini, Bugliani, Piscopo, Lazzarini, Tonazzini (17' st Offretti) , Nigiotti (26' st Berti), Fassone (45' st Martinelli). A disposizione: Alberti, Pennucci, Martinelli, Marchetti, Berti, Barbieri, Tazzini, Grossi, Offretti. All. Gassani.



ARBITRO: Donati di Livorno (Pacifici, Pacini).



RETE 12' Lazzarini