Importante acquisto Pontremolese, preso Posenato

Eccellenza - Dopo Samuele Nardini, la Pontremolese porta in azzurro un altro ex Massese. Si tratta dell'attaccante esterno, ma che può ricoprire più ruoli anche negli altri reparti, Juan Alberto Posenato. Posenato arrivò a Massa nel dicembre scorso dal Real Forte Querceta, risultando tra i migliori nella seconda parte di stagione in Serie D. Quest'anno in Eccellenza ha avuto un paio di infortuni e ha giocato poco ma quando a disposizione ha fatto vedere buone cose. Poi a dicembre ha deciso di lasciare la Massese. Sicuramente un buon acquisto per la società di mister Bracaloni.



Di seguito il comunicato ufficiale della Pontremolese 1919:



Juan Alberto Posenato, attaccante classe 1999, è un nuovo calciatore azzurro. Dopo essere stato svincolato dalla Massese, tramite Simone Lecchini e Gianfranco D'Angelo, con l'approvazione del D.S. Giuntini, è partita una trattativa che si è è positivamente conclusa con la firma del tesseramento. Juan è cresciuto prima nelle giovanili della Carrarese per poi passare allo Spezia, dove ha giocato con i "nostri" Riccardo D'Angelo e Giovanni Vatteroni. Poi in serie D con Real Forte e Massese, dove ha dimostrato di essere un giovane con grandi doti tecniche, fisiche e di personalità. Un tipo di giocatore offensivo che a noi mancava e che andrà a completare un reparto che necessitava di soluzioni in grado di avere più forza e reti all'attivo. Smaltito un fastidioso infortunio che lo ha condizionato durante la pausa natalizia è a disposizione ed è stato convocato per la trasferta di Castelnuovo Garfagnana. A Juan il classico in bocca al lupo per l'avventura in azzurro.