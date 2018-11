Impegno di Coppa per il Montignoso

Rossoblu ancora furiosi per la gara di domenica scorsa

Eccellenza - In pieno silenzio stampa dopo l'incredibile sconfitta di domenica scorsa con lo Sporting Cecina con la rete dei livornesi su rigore inesistente a due minuti dal termine del match, il Montignoso torna in campo e lo farà domani pomeriggio con la gara di Coppa Italia di Eccellenza contro la Cuoiopelli. Si giocherà al Raffi di Romagnano. Gara secca con eventuali supplementari in caso di parità dopodiche' niente rigori ma passaggio del turno per gli ospiti. Montignoso quindi che dovrà vincere per passare il turno ed accedere alle semifinali. Il match del Raffi (fischio d'inizio alle ore 14.30) sarà diretto dal signor Bertelli di Firenze, assistenti Mantella e Nasca di Livorno.



La prima squadra qualificata alle semifinali è il Grosseto che la scorsa settimana ha battuto per 2 a 1 il Montecatini.



Ecco le partite in programma con orari e campi da gioco:



ORE 14,30



Badesse Calcio - Antella 99

"D.Berni" - Via Togliatti - Loc. Badesse - Monteriggioni



Montignoso F.C. - Cuoiopelli

"Romagnano" - Via Mannini - Massa



ORE 20,30



Zenith Audax - Porta Romana Oltrarno

Com.le "Nelli" - Via Oglio - Loc. Oste di Montemurlo



Montignoso che sarà poi atteso in campionato dal derby della Covetta di domenica prossima 18 novembre contro la San Marco Avenza.