Il Viareggio è fuori dal calcio giocato

Un lungo pomeriggio a Roma presso il Collegio di Garanzia del CONI che ha respinto il ricorso del Viareggio 2014 che chiedeva l'ammissione in sovrannumero al campionato di Eccellenza. Il ricorso è stato giudicato "inammissibile" (attendiamo di sapere ora se uscirà un comunicato con le motivazioni), per cui ora il Viareggio 2014, che sperava inizialmente nel ripescaggio in serie D, è fuori da qualsiasi categoria.



Per i tifosi viareggini davvero un brutto colpo. Si ritrovano ufficialmente senza squadra la cui dirigenza ha già annunciato di non voler ripartire dalla Terza. Esiste in effetti in Eccellenza la Virtus Viareggio che di fatto ha preso il posto del Montignoso e gioca le gare casalinghe alla Renella, ma questo club con dirigenza di Massa e Carrara, non è gradito agli stessi tifosi bianconeri.