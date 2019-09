Eccellenza - SAN MARCO AVENZA-PONTREMOLESE 1-0



SAN MARCO AVENZA: Lagomarsini, Pinelli, Tescione, Bruzzi, Togneri, Zuccarelli, Mosti D, Raffo (32' st Bordini), Andreotti (22' st Doretti) , Benedetti (22' st Magni), Gabrielli (22' st Vatteroni). A disp. Rossi, Manzo, Busnelli, Mosti S, Scafuri. All. Turi.



PONTREMOLESE: Cacchioli, Lecchini 35' st Rossi L), Menichetti, Benassi, Filippi A, Giannantoni, Filippi G, Bondielli (33' st Balestri), Occhipinti, Gabrielli (18' st Galloni), Menapace (25' st Crispi). A disp. Gussoni, Berzolla, Novani, Barontini, Rossi S. All. Bracaloni.



ARBITRO: De Marco di Lucca (Ass. Perlamagna di Carrara / Luti di Livorno)



RETE: 35' st Bordini



AVENZA- Va alla San Marco il primo round del turno inaugurale di Coppa Italia Eccellenza. Ritorno mercoledi 11 al Lunezia di Pontremoli. Al 5' incursione in area ospite da parte di Benedetti che lascia partire un tiro di pochissimo alto sulla traversa. Pontremolese piu' propositiva in avvio di gara con incursioni in primis di un veloce Occhipinti sul quale però la difesa rossoblu è molto attenta. Al 22' un tiro cross di Lecchini impegna Lagomarsini. Andreotti ci prova due minuti dopo la il suo tiro è deviato in corner. Pontremolese che tenta la conlusione al 30' con Gabrielli ma la palla è ribattuta tra le braccia di Lagomarsini. Ancora azzurri ospiti pericoli al 32' con un'incursione in area da parte di Filippi neutralizzato da Lagomarsini. Tiro di Brizzi al 40' e deviazione di Andreotti pero' in offside. Passa un minuto e Benedetti viene atterrato in area: per il direttore di gara è tutto regolare. Al 5' della ripresa Pinelli in area viene atterrato ma l'arbitro lo amonisce per simulazione. Un minuto piu' tardi ci prova Gabrielli per i rossoblu ma il tiro è parato da Cacchioli. All'8 Lagomarsini in uscita anticipa Occhipinti mentre Filippi al 10' ci prova da fuori area ma Lagomarsini è attento. Al 15' un calcio di punizione di Andreotti termina a lato di poco. Raffo al tiro al 22' para Cacchioli. Cricca dal limite lascia partire un tiro al 30' ma Cacchioli è pronto a bloccare. Al 3' Magni all conclusione pallone sul fondo. La rete rossoblu arriva al 35' con il neo entrato Bordini che con un gran tiro dal limite infila Cacchioli. Pontremolese che nel finale preme per arrivare al pareggio. AL 47' Lagomarsini lancia Vatteroni in contropiede con un difensore che commette fallo di mano in area. Calcio di rigore che pero' Doretti si fa parare da Cacchioli.



