Il Presidente Antonioli premia il Montignoso Football Club

Nella serata di mercoledì 10 aprile, presso la pizzeria "Da Nino", il presidente FIGC ha consegnato una Targa di riconoscimento a mister Gassani per la vittoria di Coppa Toscana

Eccellenza - Nella serata di mercoledì 10 aprile, presso la pizzeria "Da Nino" in località Poveromo si è ritrovato il Montignoso Football Club in un evento organizzato dal presidente della federazione FIGC di Massa Carrara Antonioli Andrea col fine di ringraziare squadra e società per la storica conquista della Coppa Toscana. A conclusione della serata Antonioli ha voluto donare a nome della Federazione una Targa di riconoscimento a mister Gassani.



Di seguito le parole di Antonioli: "Ho organizzato questo evento per ringraziare a titolo personale e a nome della federazione che rappresento, il Montignoso Football Club per la conquista della Coppa Toscana di Categoria, successo mai conseguito da una squadra della provincia. Sono molto orgoglioso di quanto questi ragazzi hanno saputo fare, li ringrazio e li abbraccio "uno ad uno". Il successo di coppa da una grande immagine alla provincia che sta attraversando a livello sportivo un momento delicato. In particolare faccio i complimenti al mister Gassani Matteo, a mio parere artefice principale di tale impresa. Ha dimostrato di meritare categorie superiori e glielo auguro, perché lo conosco bene e so quanto impegno e quanta passione mette nell'allenare".



A queste risponde Gassani: "Ringrazio il presidente Antonioli per la Targa che mi ha consegnato, perché sono attestati che vanno oltre i risultati sportivi e la divido simbolicamente con giocatori e società, perché la vittoria della Coppa è stata la vittoria di tutti. Sono emozionato e allo stesso tempo orgoglioso per quanto fatto".