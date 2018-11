Il Montignoso va a caccia di conferme

Domenica pomeriggio i rossoblu di mister Gassani saranno di scena sul terreno del Ponte Buggianese

Eccellenza - In casa Montignoso, dopo il meritato pareggio per 2-2 di domenica scorsa in casa a Romagnano contro la Cuoiopelli, si pensa al prossimo appuntamento. Mister Gassani ed i suoi ragazzi stanno lavorando davvero sodo in fase di sessioni di allenamento settimanali per arrivare al prossimo match di campionato di Eccellenza pronti e determinati per cercare di strappare altri punti utili alla loro classifica. Domenica prossima 2 dicembre i rossoblu saranno infatti di scena sul terreno di gioco del "Sandro Pertini" di Ponte Buggianese in casa dei biancocelesti pistoiesi che in classifica precedono Bugliani e compagni di una sola lunghezza, tredici punti a dodici. Match quindi che si preannuncia davvero aperto ad ogni pronostico con il Ponte che è reduce domenica scorsa dal pareggio per uno ad uno sul terreno di gioco del Castelfiorentino. Montignoso che, dopo la trasferta di Ponte Buggianese sarà chiamato alla gara tra le mura amiche contro il Vorno (9 dicembre) per poi andare a far visita al Cenaia (16 dicembre) . Si tratta di tre match importantissimi contro dirette concorrenti per la lotta salvezza assolutamente da non fallire.