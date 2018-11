Il Montignoso saluta il `Quartieri` di Aulla

Da domenica prossima la squadra di mister Gassani disputerà le gare casalinghe al "Raffi" in attesa del "Del Freo"

Eccellenza - Il Montignoso saluta Aulla. Dopo due campionati sotto il nome di Portuale ed una prima parte dell'attuale giocati al "Quartieri", i rossoblu si avvicinano a casa in attesa del tanto sospirato ritorno al “Del Freo” dove si stanno ultimando i lavori al terreno in sintetico ma che non sarà pronto se non a febbraio. A cominciare da domenica prossima contro lo Sporting Cecina infatti la squadra di Gassani giocherà i suoi incontri casalinghi di Eccellenza al “Raffi” di Romagnano cosi' come mercoledi 14 in Coppa Italia contro la Cuoiopelli. Montignoso reduce dalla sconfitta esterna di Camaiore ma che ha tutti i mezzi a disposizione per uscire dal un periodo davvero nero guidati da un condottiero come il "Diavolo" Gassani che in queste situazioni sa sempre trarre il meglio dai suoi giocatori. Montignoso attualmente a quota undici in una tranquilla posizione di media classifica anche se, dopo tre vittorie consecutive, ha raccolto solo due punti nelle successive cinque partite.