Il Montignoso espugna Cecina e ipoteca la salvezza

Gassani: "Dobbiamo fare ancora un piccolo sforzo e la nave sarà in porto"

Eccellenza - SPORTING CECINA: Cappellini, Pagliai, Giannini, Biserni, Lorenzini F., Zoppi, Campisi, Biondi, Sarkodie, Rigoni, Barozzi. A disp.: Eutichi, Bellavia, Serini, Ferrone, Pannocchi, Campisi, Frosinini, . All.: Di Tonno Tiziano

MONTIGNOSO FC: Frongillo, Cinquini, Scaramelli, Fassone, Signorini, Mussi, Piscopo, Lazzarini, Chiaramonti, Nigiotti, Geraci. A disp.: Alberti, Ferrari, Bertelloni, Berti, Barbieri, Grossi, Mussi, Della Pina, Tonazzini. All.: Gassani Matteo

ARBITRO: Fiorillo Gabriele di Lucca, coad. da Biagioni Nicolo' di Lucca e Iuliano Simone di Siena

RETI: 55° Nigiotti



Sul neutro di Venturina, vince il Montignoso Football Club con il minimo scarto contro il Cecina e mette una seria ipoteca sulla salvezza. Decide un eurogoal di Nigiotti ad inizio di ripresa. Cecina che si presenta con un 4-2-3-1, con Biserni in cabina di regia e Rigoni e Campisi sul fronte offensivo. Risponde con il canonico 4-3-3 il "diavolo" Gassani che deve rinunciare a Ferri e Ferrari per infortunio e rispetto alla partita di Coppa ripropone l'ottimo Lazzarini in mediana e il match winner Nigiotti a comporre il tridente con Geraci e Chiaramonti.



Primo tempo di marca ospite con Nigiotti, Signorini e Lazzarini che a tu per tu con il portiere locale Cappellini non trovano la porta. Proteste ospiti per un netto fallo di Giannini su Nigiotti che il direttore di gara non ha sanzionato. Nel secondo tempo subito in vantaggio i massesi con il bellissimo gol di Nigiotti che da trenta metri fa partire un siluro che si incastra all'incrocio dei pali. Ancora ospiti che sciupano il raddoppio con Geraci, che fallisce a tu per tu con il portiere locale, e con Chiaramonti, il cui tiro viene salvato sulla riga di porta da Giannini. Nel mezzo di tutto ciò, da registrare una grande parata di Frongillo che devia in angolo un tiro a botta sicura di Campisi.



In conclusione, un Montignoso che ha meritato la vittoria per occasioni create contro un mai domo Cecina e ha ipotecato la salvezza, visto i 17 punti di distacco dal Piombino, penultimo, e gli 8 punti di vantaggio sul quint'ultimo posto. Un ottimo viatico per preparare al meglio il ritorno di Coppa di mercoledì, un appuntamento che i "diavoli" non vogliono assolutamente fallire.



Di seguito le parole di mister Gassani che analizza la partita:



Mister, vittoria doveva essere e vittoria è stata... "Partita difficile contro un Cecina che ha lottato su ogni pallone e ci ha reso la vita difficile, confermando la bontà dei loro giovani. Oggi contava molto il risultato e l'abbiamo ottenuto con fatica, ma abbiamo portato a casa tre punti che sono determinati per il raggiungimento della salvezza".



Salvezza molto molto vicina... "Vicinissima. La vittoria di oggi ci mette in una condizione ottimale. Dobbiamo fare ancora un piccolo sforzo e la nave sarà un porto".



Come giudica la prestazione della squadra? "Oggi contava solo vincere, non contava come. Abbiamo sbagliato tre palle goal nitide davanti al portiere e rischiato in una sola occasione dove Frongillo è stato bravissimo. La vittoria è legittima conquistata contro un avversario che non merita la classifica che occupa".



Mister, tra tre giorni si gioca per la storia. Come si presenta la squadra? "Dal punto di vista mentale al massimo. In campionato veniamo da 5 risultati utili consecutivi, dove abbiamo fatto 11 punti, e nella gara d'andata abbiamo dimostrato che possiamo far bene. Dobbiamo recuperare energie perché anche oggi ne abbiamo spese molte, ma sono sicuro che mercoledì ci presenteremo al massimo sotto tutti i punti di vista".



Nella foto: capitan Cinquini