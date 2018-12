Il Montignoso `emigra` a Strettoia

Domani sera inoltre società e giocatori alla cena d'auguri natalizi al ristorante Ippopotamus di Marina di Massa

Eccellenza - In attesa di poter finalmente tornare a casa ovvero al "Del Freo" della Renella sul nuovo manto in sintetico i cui lavori stanno attraversando la fase finale, il Montignoso domenica prossima emigrerà a Strettoia sul terreno di gioco della "Pruniccia" (foto) per disputare il match interno di Eccellenza contro il Castelnuovo Garfagnana.



Una scelta obbligata quella del club del presidente Gianni Nepori in quanto il "Raffi" è occupato dal Romagnano che in Seconda categoria deve disputare il suo turno casalingo ovvero il derby contro il Cerreto. Montignoso che si presenta al match contro i gialloblu garfagnini con il dente avvelenato dopo il beffardo ed ingiusto pareggio di Cenaia condizionato pesantemente dalla direzione arbitrale.



Intanto la squadra ed i dirigenti rossoblu si danno appuntamento a domani sera alle ore 20 , presso i locali del ristorante Ippopotamus a Marina di Massa per la tradizionale Cena d'Auguri di Natale.