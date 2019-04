Il Montignoso è salvo!

I rossoblu di Gassani pareggiano per 1-1 a Romagnano con l'Atletico Cenaia e festeggiano la salvezza con un turno d'anticpo

Eccellenza -

MONTIGNOSO-ATL.CENAIA 1-1

MONTIGNOSO: Frongillo, Ferri, Cinquini, Fassone, Signorini, Mussi, Piscopo, Lazzarini, Chiaramonti, Nigiotti (38' st Berti, Scaramelli. A disp. Alberti, Castellacci, Bertelloni, Grossi, Barbieri, Della Pina, Tonazzini. All. Gassani.

ATL.CENAIA: Serafini, Borboryo, Giari, Fabbrini, Signorini, Gamignani T (15' st Gemignani F), Maiorana, Mazroui, Bruzzone, Sarais, Del Gratta. A disp. Marrucci, Bani, Sardi, Arrighi, Bamba, Mani, Neri. All. Ciricosta.

ARBITRO: Buchignani di Livorno (Ass. Laveneziana di Viareggio, Madrigali di Lucca)

RETI: 2' st Chiaramonti, 29' st Bruzzone



ROMAGNANO (Massa) – Il Montignoso pareggia con l'Atletico Cenaia e festeggia la salvezza matematica con una gara d'anticipo. Un grande risultato quello ottenuto dalla squadra di mister Matteo Gassani in una stagione davvero travagliata per vari motivi.

La cronaca. Cenaia che si fa vivo dalle parti di Frongillo al 6' con cross dalla destra di Borboryo e tocco deviato di Bruzzone. Montignoso che crea il primo pericolo al 14' con un tiro cross da parte di Lazzarini neutralizzato da Serafini. Al 17' calcio di punizione da parte di Maiorana parato senza problemi da Frongillo. Ci prova poi dalla distanza Nigiotti al 25' ma il tiro è al lato come poco dopo quello di Giari per il Cenaia. Chiaramonti al 33' si fa spazio e prova la conclusione che sfiora il palo alla destra di Serafini. Montignoso che tenta incursioni soprattutto con Chiaramonti e Scaramelli ma la difesa arancione è sistemata molto bene e non lascia spazi agli attaccanti rossoblu.

A pochi secondi dal fischio della ripresa il Montignoso trova immediatamente il vantaggio grazie ad una bella intuizione da parte di Chiaramonti che trova lo spazio giusto per battere Serafini. L'Atletico Cenaia prova a reagire con un tiro di Maiorana al 7' deviato dalla difesa di casa. Ancora Maiorana al 10' ma il tiro è alto sulla traversa. Ci prova da fuori area al 17' Fassone ma il tiro non trova lo specchio della porta. Azione pericolosa da parte di Saris che si libera al tiro da buona posizione ma manda alto. Montignoso che sfiora il raddoppio al 23' con Scaramelli che entra in area ma spara su Serafini in uscita. Calcio di punizione di Maiorana al 28' di pochissimo alto sulla traversa. Il pareggip da parte degli ospiti arriva al 29' con Bruzzone che raccoglie una respinta di Frongillo per insaccare senza problemi. Frongillo compie un miracolo sempre su Bruzzone al 38' che di tacco aveva provato la conclusione ravvicinata al volo deviando il tiro in corner. Ancora il portiere del Montignsoo , in pieno forcing finale degli arancioni si oppone in uscita ad un tiro di Bamba. Tiro di Berti in pieno recupero su cui Serafini si supera deviando in angolo.



_____________

Nicola Morosini