Il Montignoso conclude una stagione assai positiva

il dirigente Luca Nani : "Io e Gassani chiudiamo qui l'avventura in rossoblu"

Eccellenza - Finisce 2-0 per il Castelnuovo Garfagnana l'incontro contro il Montignoso andato in scena al "Nardini". Partita divertente tra due squadre che non avevano più nulla da chiedere al loro campionato dove la differenza l'ha fatta il talentuoso Gori nel secondo tempo che è stato inoltre caratterizzato da una girandola di sostituzioni.



Di seguito il commento del team manager rossoblu Luca Nani.



Nani, che partita è stata?



Una partita bella tra due squadre con la testa sgombra che hanno cercato di superarsi per tutti i Novanta minuti. Benissimo noi nel primo tempo dove abbiamo sbagliato tre occasioni clamorose mentre nel secondo tempo meglio il Castelnuovo. Nel secondo tempo abbiamo avuto un netto calo fisico che è fisiologico visto che in queste settimane di stop che hanno preceduto la gara di oggi, come è giusto che fosse, ci siamo allenati molto poco e ciò ha fatto la differenza e nel secondo tempo il Castelnuovo ha segnato e vinto meritatamente.



Siamo a bocce ferme visto che il campionato è finito e pertanto è lecito fare un analisi dello stesso .. Chi ha deluso e chi ha sorpreso?



Sicuramente le delusioni sono San Marco e Cuiopelli visto che le rispettive rose erano di prim' ordine e i play off erano un obbiettivo minimo mentre il loro campionato finisce qua ciò a testimonianza che non sempre chi spende tanto raggiunge gli obbiettivi. Come sorprese dico la Pro Livorno per l'ottimo piazzamento conseguito da neopromossa e il Montignoso che oltre a confermarsi in categoria si è permesso il lusso di vincere la coppa italia fase regionale.



Il giocatore secondo lei più forte della categoria?



Sicuramente Camilli del Grosseto. Ha vinto il secondo campionato d'Eccellenza di fila e da protagonista. Giocatore fortissimo.



Il giovane più forte?



Senza ombra di dubbio Da Pozzo.Gioca da veterano e ha una qualità fuori del comune. Davvero molto bravo.



Nani, che futuro attende il Montignoso?



È una domanda a cui non ho elementi per poter rispondere. Io sono legato a Gassani e visto che il mister ha dichiarato che non continuerà anche il mio percorso con la società del presidente Nepori termina qua. Il Montignoso rimane in Eccellenza e questo è l unica cosa che conta non chi farà l'allenatore o il dirigente. Colgo l'occasione per ringraziare tutti perché sono stati due anni molto intensi e ricchi di soddisfazione che mi porterò sempre con me e che mi hanno arricchito molto sia dal punto di vista umano che tecnico.



A proposito di Gassani, pensa che il suo futuro sia alla Massese?



Posso dire che al 100% Gassani non allenerà la Massese. Ha una proposta da una società di serie D da una regione confinante con la Toscana e sta valutando se lavoro e famiglia possono coincidere con questa opportunità. Farà le sue valutazioni e se mi vorrà nel suo staff sono pronto a seguirlo.



Nani, tra torti arbitrali e sentenza del tribunale è stato un anno davvero difficile sotto questo aspetto.. Che vuole dire?



L' ho già detto in passato e lo ripeto che il "Palazzo" se ne doveva fare una ragione perché il Montignoso si sarebbe salvato contro tutto e tutti e così è avvenuto. Ci sono state delle decisioni arbitrali che ci hanno penalizzato dove gli arbitri andavano fermati perché ci sono state delle decisioni al limite del grottesco frutto di comportamenti prevenuti e invece questi arbitri hanno continuato ad arbitrare. Per quanto riguarda il punto di penalizzazione basta che leggete la sentenza e riderete per un po' perché penso che nel mondo non sia mai successo che viene pagato un debito di un altro e nonostante ciò si viene deferiti. Ma comunque sono discorsi che non servono più. Contava mantenere la categoria e l abbiamo fatto stando fuori dai play out dalla prima giornata alla trentesima. Il resto sono discorsi che lascio ai "tuttologi"gli stessi che nei mesi estivi degli ultimi due anni ci davano sempre per retrocessi per poi dopo i nostri risultati, nascondersi come topi.