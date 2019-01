Il Montignoso attende l´avversaria di Coppa

La vincente della finalissima emiliana tra Castelfranco e Bagnolese in programma domani affronterà la squadra del Diavolo Gassani

Finalissima di Coppa Italia dell'Emilia Romagna. Tutto è pronto, allo stadio William Venturelli di Castelvetro (domani pomeriggio ore 15.00), per ospitare una gara ricca di spunti e contenuti. Il Castefranco ha onorato al meglio la Coppa, macinando vittorie e belle prestazioni (in 6 apparizioni 4 vittorie e 2 pareggi) e sono carichi come non mai per passare alla prestigiosa fase nazionale.



Dall'altra parte della barricata un'agguerrita Bagnolese, una habitué di questa competizione, visto che è in cerca del suo terzo alloro in Coppa dopo i successi nel 1998 e nel 2003 (vinta proprio a Castelfranco Emilia con la Savignanese) e ha disputato altre due finali (2005 e 2007). La squadra di Gallicchio, attualmente terza in campionato dietro alla corazzata Correggese e all'Agazzanese, in Coppa ha un ruolino invidiabile. Eliminate Folgore Rubiera (detentrice del trofeo) e Piccardo Traversetolo con due pari nella fase iniziale, nel secondo raggruppamento ha fatto fuori Colorno e Agazzanese con un doppio 3-1, mentre in semifinale ha avuto la meglio, imponendosi sia all'andata che al ritorno 1-0, sul Fiorano.