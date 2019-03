Il Montignoso a reti inviolate

Termina 0-0 la gara del "Raffi" tra i rossoblu di Gassani ed il Ponte Buggianese

Eccellenza - MONTIGNOSO-PONTE BUGGIANESE 0-0

MONTIGNOSO: Frongillo, Ferri, Cinquini, Fassone (40' st Bertelloni), Signorini, Mussi Manuel, Piscopo (33' st Berti), Lazzarini, Geraci (35' st Tonazzini), Nigiotti (43' st della Pina), Scaramelli (45' st Barbieri). A disp. Alberti, Castellacci, Grossi, Mussi Matteo. All. Gassani.

PONTE BUGGIANESE: Baldasseroni, Tolaini, Citti, Meucci, Del Sorbo, Panelli, Marchetti, Baronti, Murgia (25' pt Brandi), Benassi (35' st Guastapaglia), Nardi. A disp. Kolaj, Pagni, Lucchesi, Della Nina, Arcoraci, Raffi. All. Macelloni.

ARBITRO: Labruna di Pontedera. (Ass. Orsimari di Firenze , Coco di Pisa).



ROMAGNANO- Esce il segno X a reti inviolate nel match disputato sul sintetico del “Raffi” di Romagnano tra i padroni di casa del Montignoso ed il Ponte Buggianese. Partita senza particolari emozioni dove le rispettive difese hanno concesso poco o niente agli attacchi avversari.



Montignoso al 2' subito pericoloso con Piscopo alto di poco sulla traversa. Gli ospiti biancorossi premono dalle parti di Frongillo senza pero' riuscire ad essere particolarmente pericolosi. Al 20' ci prova in girata Scaramelli ma Baldasseroni para a terra. Passano tre minuti ed un tiro cross di Nigiotti mette in difficoltà Baldasseroni che si rifugia in corner. Ancora Scaramelli alla conclusione da fuori area alla mezz'ora ma il pallone sfiora il palo alla destra di Baldasseroni. Pericolosissimo Nigiotti al 40' con un gran tiro improvviso che sorvola di pochissimo la traversa. Ponte Buggianese che ci prova soprattutto con Benassi che invita per due volte al tiro i compagni senza pero' trovare la porta.



La prima azione della ripresa è firmata da Nardi che di testa al 2' colpisce a centro area ma Frongillo è bravo e blocca. Ancora Nardi al 4' si libera al tiro ma il pallone è sul fondo. Montignoso pericolosissimo all'8' con Lazzarini che si invola davanti a Baldasseroni ma il tiro è deviato miracolosamente in corner dal portiere ospite. Colpo di testa di Mussi al 13' alto sulla traversa. Montignoso che spinge. Al 15' conclusione di Scaramelli respinta dal portiere. Per il Ponte ci prova Murgia al 20' con Frongillo attento. Nella parte finale del match nessun affondo con le due squadre che danno l'impressione di accettare di buon grado un punto per parte senza farsi male.