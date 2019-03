Il Montecatini di Marselli vince in extremis

Il tecnico di Fiumaretta: "Ringrazio Falivena che ha voluto giocare nonostante 38° di febbre e ci ha regalato la vittoria"

Eccellenza - Grazie ad un tocco di Falivena il Montecatini supera in extremis l'Atletico Piombino e deve ringraziare anche il suo portiere Cappellini per aver parato precedentemente un calcio di rigore.Terzo posto quindi salvo dall'attacco della San Marco Avenza.



Le parole di mister Davide Marselli



"Una prima mezz'ora giocata molto bene da parte nostra che abbiamo creato due tre nitide palle goal senza riuscire a concretizzarle. Negli ultimi 15 minuti del primo tempo sono venuti fuori loro ed hanno creato due buone palle goal che solo la bravura del nostro portiere ha evitato che finissero in rete . Nel secondo tempo abbiamo iniziato forte nei primi venti minuti , mentre nella seconda parte forse eravamo un po’ stanchi. A cinque dalla fine della partita su un calcio d angolo per loro la palla è’ finita sul braccio di un nostro giocatore e l'arbitro ha assegnato il rigore. Cappellini ha effettuato una parata strepitosa parando il rigore e tenendoci in partita , sulla punizione successiva la spizzata vincente del nostro capitano Falivena che nonostante la febbre a 38 ha voluto giocare tutta la gara"