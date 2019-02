Il Montecatini di Marselli va ko col Diavolo

Il tecnico di Fiumaretta : "Sconfitta meritata contro avversari con piu' voglia di vincere"

Eccellenza -

Il Montecatini di mister Marselli cede in casa al Montignoso del "Diavolo" Gassani che si riprende la rivincita dopo la gara dandata disputata ad Aulla che aveva visto i biancocelesti portar via i tre punti.

Una gara tra due allenatori di prim'ordine che si stimano molto e che stanno facendo vedere ottime cose in questa stagione di Eccellenza. Il Montecatini resta in ogni caso solo in terza posizione mentre per il Montignoso tre punti al platino in ottica salvezza.



Questo il commento del tecnico di Fiumaretta in merito al ko casalingo.



"E' arrivata la seconda sconfitta di fila- dichiara il tecnico- una vittoria più che meritata dei nostri avversari che oggi hanno dimostrato più grinta e più voglia di noi di vincere la gara. Riguardo a noi , come si è’ detto per due mesi che questa squadra ha giocato molto bene e ha fatto divertire , bisogna riconoscere di aver giocato una brutta gara , con poche idee e troppo nervosismo. Un passo indietro , che solo con il lavoro durante la settimana si può invertire . Bisogna tornare umili e operai - continua Marselli- a partire da me ed i miei collaboratori ed a seguire con tutti i giocatori nessuno escluso. Come dico sempre non eravamo fenomeni quando abbiamo fatto cinque vittorie di fila e non siamo scarsi ora che abbiamo perso due partite .Restiamo ancora terzi in classifica da soli , ma la classifica si accorcia molto e non si può sbagliare. Da martedì al lavoro con ancora più voglia e impegno."