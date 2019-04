Il Montecatini di Marselli va ko a Fucecchio

Il tecnico di Fiumaretta: "Bisogna migliorare perché è’ gia’ la terza volta che si rimane in dieci in queste partite decisive"

Eccellenza - Il Montecatini di mister Davide Marselli (foto) gioca a viso aperto in casa della vicecapolista di Eccellenza Fucecchio, ma deve poi cedere per uno a zero. Davvero un peccato soprattutto per il fatto che i termali ancora una volta si sono trovati in inferiorità numerica nel momento di provare a recuperare.



Il commento di mister Marselli.



"Abbiamo regalato i primi venti minuti che ci sono costati cari in quanto abbiamo subito il goal al 15’. Dopo ci siamo sistemati meglio ed abbiamo iniziato a giocare. Nel secondo tempo abbiamo giocato molto bene e costretto il Fucecchio nella propria metà campo per almeno mezz'ora. Poi purtroppo è arrivata l’ espulsione di Panelli al 75’ nel nostro miglior momento di spinta offensiva . Espulsione che ci ha pregiudicato il finale di gara dove avremmo potuto pareggiare continuando a giocare così. Bisogna migliorare perché è’ gia’ la terza volta che si rimane in dieci uomini in queste partite decisive , Pro Livorno , Grosseto e Fucecchio e questo non possiamo permettercelo. Ripartiamo dalla buona prestazione del secondo tempo e cerchiamo di fare sei punti nelle ultime due gare , poi tireremo le somme del nostro campionato"