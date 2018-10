Il Montecatini di Marselli si inceppa

Il tecnico di Fiumaretta: "Abbiamo regalato venticinque minuti ad una squadra molto organizzata e siamo andati sotto di due goal pregiudicando tutto il resto della gara"

Eccellenza - Dopo ben quattro vittorie consecutive il suo Montecatini si inceppa e subisce una netta sconfitta interna con la Pro Livorno. Domenica scorsa al Comunale “Mariotti” i biancocelesti di mister Davide Marselli sono stati superati dai livornesi per quattro a uno. Pro Livorno che si conferma seconda forza del girone alle spalle della battistrada Grosseto.



Il tecnico di Fiumaretta non cerca alibi ed analizza con grande onestà la prestazione dei suoi. “Purtroppo – dichiara il mister dei termali- abbiamo regalato venticinque minuti ad una squadra molto organizzata e siamo andati sotto di due goal pregiudicando tutto il resto della gara . Abbiamo commesso troppi errori ma soprattutto siamo scesi in campo con un approccio totalmente sbagliato “



Montecatini che comunque resta nelle zone nobili della graduatoria anche se agganciato in terza posizione dalla San Marco Avenza. Adesso per i termali una settimana si allenamenti per prepararsi al meglio alla trasferta in terra apuana ad Aulla in “casa” del Montignoso. Al Quartieri si incontreranno su tecnici che si conoscono e si stimano come Marselli e Gassani e sicuramente sarà una gara tutta da seguire.



“Domenica prossima – conclude Marselli- sarà un altra gara molto difficile contro il Montignoso di Gassani che è’ un ottima squadra.”