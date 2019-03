Il Montecatini di Marselli sfida la capolista

Domenica il tecnico di Fiumaretta guiderà i biancocelesti nel match casalingo con il Grosseto

Eccellenza - Il Montecatini di mister Davide Marselli (foto) si prepara al big match di domenica prossima quando al Comunale arriverà la capolista Grosseto. I biancocelesti sono reduci dal pareggio per 1-1 sul campo del Castelfiorentino, pareggio che ha fatto si che i termali venissero agganciati al terzo posto da Pro Livorno e San Marco Avenza.



Le parole pre match di mister Marselli.



"Si tratta di una partita fondamentale per noi . Dobbiamo vincerla a tutti i costi e sono convinto che lo faremo perche' è prioritario mantenere la terza posizione in classifica. Siamo ben consapevoli di giocare con la miglior squadra del campionato , come sappiamo bene che anche se il Grosseto ha praticamente già’ vinto il campionato avendo nove punti di vantaggio sulla seconda a cinque gare dal termine , non ci regalerà niente e farà la sua partita come è’ giusto che sia.



Io però sono certo che i miei ragazzi sapranno affrontare nella maniera giusta questa gara. L’ ho visto già’ ieri alla ripresa degli allenamenti , hanno lavorato con grinta cattiveria agonistica e concentrazione massima mettendosi tutti a disposizione anche per l’ allenamento di sabato e per andare in ritiro già dalle ore 12 del sabato.



A tale proposito volevo ringraziare il direttore Giovannini e la società tutta per averci dato questa possibilità del ritiro che nelle società dilettantistiche non è’ da tutti ."