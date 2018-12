Il Montecatini di Marselli scavalca la San Marco

il tecnico di Fiumaretta molto soddisfatto della vittoria sul campo della Cuoiopelli

Eccellenza - I

l suo Montecatini espugna nettamente il campo della Cuoiopelli per 3-0 e scavalca la San Marco al terzo posto del girone A di Eccellenza.



Il tecnico dei biancocelesti Davide Marselli pienamente soddisfatto per la prestazione della sua squadra, commenta il match.





"Ottima prestazione e grande vittoria- dichiara Marselli- siamo passati in vantaggio subito dopo tre minuti su azione di calcio d angolo con Martinelli e poi abbiamo raddoppiato al 15’ con Pagano. Il primo tempo lì abbiamo contenuti bene subendo solo due tiri da fuori area e non concretizzando due buone ripartenze con Pagano e Fedi . Appena iniziato il secondo tempo dopo due minuti Pagano si è’ conquistato un calcio di rigore che ha poi trasformato per la sua doppietta personale all'esordio e per il 0-3 per noi . Ci siamo poi un po’ abbassati e devo dare atto alla Cuoiopelli di aver provato a fare goal ed in un paio di occasioni ci sono andati anche vicino, del resto sono un'ottima squadra e sono quinti in classifica a 21 punti non a caso . Nel finale su una ripartenza potevamo realizzare la quarta rete con un tiro del nuovo entrato Citera che ,saltato il portiere ha calciato a porta vuota, ma un difensore ha salvato sulla linea . Tre punti d’oro per noi -conclude il mister- anche perché non so quante squadre verranno a fare punti in casa della Cuoiopelli . Come ho sempre detto giocando bene e giocando a calcio i risultati prima o poi arrivano"