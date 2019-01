Il Montecatini di Marselli pareggia nel derby

Il tecnico di Fiumaretta: "Sono rammaricato perché la squadra non ha giocato il calcio che voglio io

Eccellenza -

Il Montecatini rallenta la sua corsa nel campionato di Eccellenza. I termali di Marselli dividono al posta al Comunale Mariotti con i cugini del Ponte Buggianese che erano andati in vantaggio per poi essere recuperati nel finale dai biancocelesti.



Il commento di mister Marselli.



"Rispetto a come giochiamo di solito- divhiara il tecnico di Fiumaretta- è stato un passo indietro. Le assenze di Palaj Cardarelli e Di Nardo non devono essere un alibi , perché comunque hanno giocato titolari giocatori importanti come Citera e Agostini. Primo tempo meglio noi , secondo tempo meglio loro che sono passati giustamente in vantaggio. A cinque minuti dalla fine un sacrosanto rigore su Martinelli ci ha permesso di pareggiare con Pagano. Tutto sommato - conclude Marselli- un pareggio giusto , sono però molto rammaricato perché la squadra non ha giocato il calcio che voglio io."