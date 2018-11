Il Montecatini di Marselli pareggia in casa

Il tecnico di Fiumaretta : "Un punto positivo, ora ci aspetta un tour de force"

Eccellenza - Il suo Montecatini pareggia per 1-1 la gara interna al Comunale con il San Miniato e procede a braccetto della San Marco Avenza al terzo posto della graduatoria di Eccellenza. Mister Davide Marselli, nonostante la vittoria mancata , è comunque soddisfatto della gara dei suoi ragazzi e del punto che comunque muove l'alta classifica. “Il San Miniato – dichiara il mister di Fiumaretta- si è rivelato una buona squadra. Siamo andati sotto dopo solo due minuti di gioco su una dormita difensiva pagata a caro prezzo. Siamo stati pero' molto bravi a non perderci d'animo ed anzi abbiamo affondato piu' volte e poi abbiamo pareggiato alla mezz'ora con Palaj . Abbiamo provato a vincere fino all ultimo senza pero' riuscire a trovare lo spazio giusto per infilarli. Adesso – conclude Marselli- ci attende un vero e proprio tour de force con la gara di mercoledi in Coppa a Grosseto ed il nuovo turno di campionato di domenica prossima in casa dell'Atletico Piombino. Due appuntamenti impegnativi ma siamo in ogni caso pronti e vogliosi di far bene.”