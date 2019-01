Il Montecatini di Marselli pareggia a Cenaia

Il tecnico di Fiumaretta : "Abbiamo in ogni caso ottenuto il sesto risultato utile consecutivo"

Eccellenza -

Il Montecatini di Davide Marselli (foto) pareggia per uno ad uno sul terreno dell'Atletico Cenaia. Un punto che mantiene i termali al terzo posto solitario.



Le parole del mister di Fiumaretta.

"Abbiamo giocato su un campo difficile come Cenaia in trasferta , senza tre, quattro giocatori titolari per squalifiche ed infortuni , disputando un brutto primo tempo non all’ altezza delle nostre possibilità .Nel secondo siamo andati sotto per un rigore “ fantasma “ che sinceramente nessuno ha capito , avversari compresi , ma siamo stati bravi a pareggiare disputando un ottimo secondo tempo , solo un incrocio dei pali ed un miracolo del loro portiere entrambi su tiri di Pagano ci hanno negato la vittoria. Restiamo comunque saldamente terzi in classifica e otteniamo il sesto risultato utile consecutivo."