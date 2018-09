Il Montecatini di Marselli ok in casa

Il tecnico di Fiumaretta contento per la vittoria con la San Marco Avenza

Eccellenza - MONTECATINI- Domenica scorsa ha conquistato i suoi primi punti alal guida di una squadra dilettantistica toscana. Mister Davide Marselli , tecnico molto noto nel panorama ligure apuano fino ad ora aveva guidato solo formazioni dilettantistiche liguri. Da quest'anno ha voluto “varcare il confine” per predere in mano la panchina del Montecatini e domenica si è trovato di fronte la San Marco Avenza. Una gara conclusa con la vittoria dei termali per uno a zero. “E' stata una partita senza molte emozioni – dichiara mister Marselli- Un primo tempo equilibrato e portieri quasi mai impegnati tranne un loro contropiede nel finale che tra poco li portava al goal tiro sfiorando il palo. Nel secondo tempo meglio noi e siamo passati con un goal di Citera e creato altre due o tre palle goal in ripartenza non sfruttate . Sono contento perché a noi mancavano tre giocatori fondamentali di cui due difensori su tre titolari ovvero Panelli e Di Nardo oltre al 2000 arrivato dal Pontedera Hamza che è’ davvero molto bravo “ Montecatini che domenica prossima sarà impegnato nel derby sul terreno del Ponte Buggianese.