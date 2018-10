Il Montecatini di Marselli non si ferma piu´

Per il mister di Fiumaretta quarta vittoria consecutiva senza subire reti

Eccellenza - In Eccellenza continua a macinare vittorie il Montecatini di mister Davide Marselli. I biancocelesti guidati in panchina dal tecnico di Fiumaretta passano anche sul terreno del Nardini di Castelnuovo Garfagnana per una rete a zero e volano al secondo posto in graduatoria a quota 12 ad una sola lunghezza dalla capolista Grosseto. Il commento di mister Davide Marselli. “Sono molto contento ovviamente per il cammino della squadra. Abbiamo centrato la quarta vittoria consecutiva e , particolare importatissimo, quarta partita senza subire gol a conferma di una buona impostazione difensiva. Siamo in un ottimo momento e peccato per la sosta che attende il campionato. Ci servirà comunque per recuperare gli infortunati e per poter affrontare al meglio la difficile gara contro la Pro Livorno in casa.”