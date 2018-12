Il Montecatini di Marselli mastica amaro

In Eccellenza il tecnico di Fiumaretta non rimprovera niente ai suoi ragazzi battuti in casa 4-3 dal Fucecchio

Eccellenza - Il Montecatini di mister Davide Marselli (foto) cede per 4-3 in casa al Fucecchio nell'incredibile big match del campionato di Eccellenza.



La sua analisi.



"Abbiamo fatto la partita migliore dell anno - dichiara il mister di Fiumaretta- con sette , otto palle goal nitide giocando un gran calcio. Purtroppo siamo stati penalizzati dagli episodi e da qualche peccato di gioventù. Un gran primo tempo che dovevamo chiudere in vantaggio di almeno due goal ed invece siamo andati sotto prima 0-1 e poi 0-2 in due contropiedi , successivamente due miracoli del loro portiere e due goal praticamente fatti che ci siamo mangiati , oltre il goal del 1-2. Nel secondo tempo abbiamo pareggiato subito e al 78’ abbiamo trovato la rete del 3/2. A cinque minuti dalla fine abbiamo perso una palla a centrocampo ed è’ nata l'azione del loro rigore del 3-3 , in questi casi la palla va buttata in tribuna. Poi la beffa finale nel recupero al 93’ da azione di calcio d angolo. Sono molto deluso - conclude Marselli- ma non posso rimproverare niente ai ragazzi , stanno giocando un grande calcio , ripartiamo da questo. "