Il Montecatini di Marselli inizia al meglio il 2019

Vittoria interna col Vorno. Domenica prossima il tecnico di Fiumaretta giocherà vicino a casa sua, alla Covetta contro la San Marco

Eccellenza - Inizia nel migliore dei modi il 2019 per il Montecatini di mister Davide Marselli.

Una vittoria interna con la neopromossa Vorno ed un consolidatissimo terzo posto in classifica a dimostrazione dell'ottimo lavoro che il mister di Fiumaretta sta svolgendo in terra toscana.



Le dichiarazioni di Marselli nel dopo partita col Vorno.



"Abbiamo giocato una grande gara -dichiara il mister biancoceleste- nonostante le assenze di Palaj e Pagano in attacco . Il primo tempo poteva tranquillamente finire due o tre a zero per noi , ma il palo di Martinelli , un salvataggio sulla loro linea e l’ imprecisione in zona goal ci ha fatti finire il primo tempo sullo zero a zero . Nella ripresa abbiamo giocato forse meno bene ma siamo riusciti a trovare la via del goal prima con Falivena su azione di angolo e poi con Tempestini con un gran tiro di sinistro dal limite dell’ aerea . Sono contento soprattutto per come abbiamo giocato e perché in 95 minuti non ricordo una parata del nostro portiere "



Ora domenica trasferta vicino casa, alla Covetta contro la San Marco.



"Domenica sarà una gara veramente difficile per noi . Siamo in un ottimo momento , ma siamo consapevoli che andremo ad affrontare in trasferta un'ottima squadra come la San Marco , la mia non è’ semplice retorica , la San Marco è’ una delle squadre che nel girone di andata ha dimostrato di giocare un ottimo calcio e di essere una squadra solida e quadrata in ogni reparto , con due o tre individualità di categoria superiore ed un allenatore molto preparato . Noi verremo ad Avenza cercando di fare il nostro gioco e cercando di vincere la gara come sempre , speriamo sia una bella gara e che il pubblico si possa divertire"