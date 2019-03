Il Montecatini di Marselli ferma il Grosseto

Nonostante l'inferiorità numerica i termali hanno retto bene il match

Eccellenza - Il Montecatini di mister Davide Marselli (foto) gioca una partita coraggiosa contro la capolista Grosseto costringendo i maremmani al pareggio nonostante il Montecatini abbia giocato in dieci uomini per buona parte della gara.



Il commento del tecnico di Fiumaretta.



"Abbiamo disputato una grande gara condizionata nel secondo tempo dall espulsione per rosso diretto del mio centrocampista Marcon. Nonostante in dieci contro undici contro la prima della classe per cinquanta minuti abbiamo continuato a creare gioco sbagliando un goal praticamente fatto con Agostini e siamo poi passati in vantaggio con Cardarelli dopo un ottima azione corale. A venti minuti da termine abbiamo subito il pareggio ma non ci siamo disuniti e abbiamo portato a casa un punto molto prezioso . Voglio fare i complimenti ai ragazzi perché sono stati straordinari per cuore grinta es impegno. Avanti così"