Il Montecatini di Marselli espugna il terreno del Montignoso

Il tecnico di Fiumaretta: "In un match equilibrato hanno pesato gli episodi"

Eccellenza - E' andato al Montecatini il match del Quartieri di Aulla che vedeva i biancocelesti di mister Davide Marselli affrontare il Montignoso del “Diavolo” Gassani. A decidere i tre punti che hanno preso la strada per la città termale è stato un episodio ovvero il gol realizzato da Palaj nella ripresa.



Mister Marselli è ovviamente contento per l'esito della gara che alla vigilia si preannunciava, come del resto poi è stata, tutt'altro che facile per i suoi contro una squadra come il Montignoso sempre molto complicata da affrontare.



Il commento del match da parte del tecnico di Fiumaretta.



“È’ stata una partita maschia, ben giocata e combattuta da entrambe le squadre. Come sempre nel calcio tra due squadre che si equivalgono gli episodi fanno la differenza. Loro meglio nel primo tempo con una traversa che poteva portarli in vantaggio, poi l'espulsione di Tazzini ha fatto la differenza. Noi undici contro dieci siamo stati bravi a fare il goal e a difendere bene fino al 95’. Si tratta per noi di una vittoria fondamentale che ci riporta secondi in classifica”.