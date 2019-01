Il Montecatini di Marselli espugna Avenza

Il tecnico di Fiumaretta : "Grande prestazione contro una squadra ben organizzata"

Eccellenza -

Il Montecatini di mister Davide MArselli espugna il Paolo Deste della Covetta di Avenza superando la San marco per 3-1 e accorcia in vetta sia sul Grosseto battuto a Vorno , sia sulla seconda Fucecchio che impatta con la Cuoiopelli. Avenzini in vantaggio con Conedera ma poi recuperati e superati dal ritorno dei biancocelsti



Il pensiero di mister Marselli su una vittoria raccolta a pochi chilometri da casa.



Si è trattata di una grande prestazione dei miei ragazzi su un campo molto difficile e contro una squadra ben organizzata . Dopo il loro vantaggio siamo riusciti a rimanere calmi ed a continuare a giocare palla a terra senza farci prendere dall’ ansia e dalla frenesia . Abbiamo pareggiato e siamo passati in vantaggio nel giro di dieci minuti. Nel secondo tempo abbiamo gestito bene la gara e l’ abbiamo chiusa con un contropiede magistrale di Diomande che ha servito Pagano per l'uno a tre. Dopo ,tranne una parte alta della traversa colpita dalal San Marco su punizione abbiamo portato a termine la gara senza rischiare niente. Sono contento perché abbiamo giocato ancora una volta molto bene conquistando tre punti pesantissimi anche in virtu' dei risultati dagli altri campi.