Il Montecatini di Marselli continua a volare

Nuova vittoria per il mister di Fiumaretta che consolida il terzo posto ed accorcia sul Grosseto

Eccellenza - Vittoria casalinga per il Montecatini di mister Davide Marselli. I termali hanno infatti superato per due a zero in casa al Comunale "Mariotti" il Castelnuovo Garfagnana. Altre tre punti che consentono ai biancocelesti di salire a quota 40 accorciando a meno cinque sulla capolista Grosseto fermata in casa dall'Atletico Cenaia. Domenica prossima il Montecatini sarà impegnato sul terreno della pro Livorno.



Il commento de tecnico di Fiumaretta.



"Una grande partita giocata molto bene dai miei ragazzi ed una vittoria fondamentale che ci mantiene al terzo posto. Sono molto contento della prestazione e del gioco espresso dai miei ragazzi , questo risultato ci consentirà di lavorare al meglio questa settimana per preparare la difficile gara esterna che ci aspetta a Livorno contro la Pro Livorno che è’ quarta dietro di noi a quattro punti. Sono fiero del cammino di questi ragazzi che in 20 partite hanno totalizzato 40 punti , in un campionato veramente difficile."