Il Montecatini di Marselli continua a correre

Per la squadra del tecnico di Fiumaretta arriva un'altra vittoria casalinga

Eccellenza - Il suo Montecatini continua a correre e mister Davide Marselli non puo' essere che estremamente soddisfatto di come stanno andando le cose a Montecatini.



Nell'ultimo turno di campionato i biancocelesti hanno superato per uno a zero in casa ,al Comunale "Mariotti" ,un ostico Castelfiorentino. Altri tre punti e terzo posto nella classifica di Eccellenza. Non male.



L'opinione del tecnico di Fiumaretta.

"Abbiamo creato sette, otto palle goal nitide. Nel primo tempo abbiamo giocato molto bene , ci siamo mangiati due goal quasi fatto prima con Martinelli e poi con Palaj , oltre a due ottime parate del loro portiere Lisi , molto bravo. Nella ripresa siamo entrati in campo molto bene , prima un tiro di Citera di poco fuori , poi da calcio d angolo il goal del vantaggio di testa con Di Nardo. Dopo il goal per una ventina di minuti ci siamo un po’ abbassati e abbiamo lasciato a loro il gioco , senza però rischiare mai. Non ricordo una parata degna di nota del nostro portiere Bellini se non due o tre uscite alte fatte molto bene. Anzi , in fase di ripartenza abbiamo sfiorato il raddoppio in almeno tre occasioni, prima con un diagonale di Palaj deviato in angolo dal portiere , poi con un tiro di Gianardi a lato ed infine con il 2001 Moustafa che a due metri dalla porta e’ arrivato con un secondo di ritardo . Sono molto soddisfatto di come giochiamo e del terzo posto in classifica , godiamoci il momento ma continuiamo a lavorare per migliorarci"