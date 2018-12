Il Montecatini di Marselli chiude in bellezza

Il tecnico di Fiumaretta: "Molto soddisfatto. Stiamo andando sicuramente meglio di quello che erano le aspettative di inizio stagione"

Eccellenza - In Eccellenza il Montecatini di Davide Marselli (foto Montecatini Calcio)chiude nel migliore dei modi il 2018 ed anche il girone d'andata. Una vittoria per due a zero in casa con il Camaiore ed un terzo posto solitario a quota



ll commento del mister di Fiumaretta.



"Abbiamo disputato una grande gara - dichiara Marselli- soprattutto il primo tempo dove abbiamo giocato da squadra di categoria superiore creando almeno cinque o sei nitide palle goal , chiudendo però il primo tempo solo 1-0 . Nel secondo tempo eravamo un po’ contratti ed i primi venti minuti hanno fatto meglio loro mettendoci in difficoltà anche se alla fine non ricordo una sola parata degna di nota del nostro portiere Bellini. Poi al 65’ abbiamo raddoppiato con Di Nardo e praticamente chiuso la partita.



Negli ultimi venti minuti - continua il mister biancoceleste- abbiamo fatto cinque cambi è dato spazio a chi aveva giocato un po’ meno durante l’ anno. Sono soddisfatto della vittoria e del gioco espresso . Riguardo la prima parte del campionato chiudiamo il girone di andata a 29 punti , terzi solitari in classifica con cinque punti di vantaggio su un terzetto di ottime squadre come Cuoiopelli San Marco Avenza e Pro Livorno , a quattro lunghezze dalla seconda Fucecchio e 6 dalla prima della classe Grosseto. Siamo andati sicuramente meglio di quello che erano le aspettative di inizio stagione . Se penso che sono arrivato a Montecatini senza conoscere neanche un giocatore e con una squadra che ha un età media di 22 anni sono veramente contento.



In soli 5 mesi di lavoro -conclude Marselli- abbiamo creato un grande gruppo , ottenendo ottimi risultati e dando alla squadra un bel gioco . Uso il plurale perché oltre a me il merito di tutto questo va dato anche al mio secondo Ciro Mucedola , a tutto il mio staff e alla società. Ora verrà il difficile nel girone di ritorno e cioè confermarsi squadra di vertice , ma sono certo che affronteremo le gare che verranno con la massima serenità e con lo stesso impegno e la stessa voglia."



Montecatini che tornerà in campo domenica 6 gennaio 2019 nel match casalingo con il Vorno per poi scendere sul rettangolo di gioco della Covetta in casa della San Marco.