Il Montecatini di Marselli cede alla capolista

Sconfitta con onore per i termali in casa della corazzata Grosseto

Eccellenza - In Eccellenza un bel Montecatini ha giocato a viso aperto contro la corazzata Grosseto nell'anticipo disputato sabato sul terreno di Gavorrano. Parità per piu' di un'ora di gioco poi alla fine i maremmani sono passati ed hanno conquistato i tre punti. Prova comunque positiva sotto l'aspetto dell'atteggiamento quella dei biancocelesti.



La disamina del mister di Fiumaretta. "Una partita giocata per 65 minuti senza che i due portieri facessero una parata. Molto combattuta - dichiara mister Marselli- ma zero azioni da goal, poi un'incomprensione tra un mio difensore e il portiere in uscita ha permesso ad Andreotti di approfittarne per siglare il goal del vantaggio . Da lì ci siamo sbilanciati per cercare il pareggio ma non abbiamo creato niente di veramente pericoloso e loro ne hanno approfittato per raddoppiare. All' 88 su punizione di Panelli un evidente fallo di mano in aerea di Zagaglioni non ravvisato. Se ci avessero concesso il rigore potevamo riaprirla col 2-1 ed invece rigore e non dato e in contropiede abbiamo subito il 3-0 .Peccato per il goal dell' 1-0 poiche' credo che potevamo portarla in fondo al pareggio senza quell'errore. La vittoria del Grosseto - conclude Marselli- però non fa una grinza , è’ la squadra più forte in assoluto e merita il posto che ha in classifica"