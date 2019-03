Il Montecatini di Marselli batte il Cecina e raggiunge la San Marco

Il tecnico di Fiumaretta: "Sarebbe un peccato non raggiungere i playoff per la forbice"

Eccellenza - Il Montecatini supera il Cecina al Comunale e torna ad agganciare San Marco e Pro Livorno, per entrambe un pari, al terzo posto.



Il commento dell'allenatore di Fiumaretta.



"Era una partita difficile in quanto il Cecina a dispetto della classifica nelle ultime otto gare aveva perso per ben sette volte con un solo goal di scarto e domenica scorsa aveva vinto 2-1 con il Piombino. I primi 20 minuti siamo stati un po’ contratti mentre nella seconda parte del primo tempo abbiamo giocato molto bene ed oltre ad aver fatto i due goal abbiamo creato altre due tre occasioni per segnare. Nel secondo tempo abbiamo controllato la gara molto bene e trovati la terza rete che ci ha consentito di dare più spazio anche a chi durante il campionato ha trovato meno spazio per giocare.

Sono soddisfatto che due dei tre goal siano arrivati da calcio d angolo in quanto durante la settimana ci lavoriamo molto e quando arrivano i frutti del lavoro svolto è’ sempre una grande soddisfazione.



Torniamo terzi in classifica , domenica prossima credo sarà una giornata decisiva , noi saremo impegnati nello scontro diretto a Fucecchio mentre San Marco e Pro Livorno si scontreranno , mi auguro per tutti che una delle due vinca , in quanto nel caso a noi andasse male e dovessimo perdere , se il loro scontro finisse in parità le manderebbe entrambe a meno 10 dal Fucecchio, con noi a meno 11 e visto le ultime due gare sulla carta semplici per il Fucecchio saremmo tutti al 90 per 100 fuori dai play off e considerando il grande campionato fatto sia da noi che dalla San Marco e la Pro Livorno sarebbe veramente un gran peccato."