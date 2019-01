Il Montecatini di Marselli al giro di boa

Nel girone di andata il tecnico di Fiumaretta ha battuto sia la San Marco che il Montignoso.

Eccellenza - Con il suo Montecatini ha già battuto nel torneo di Eccellenza sia la San Marco che il Montignoso. Davide Marselli, tecnico di Fiumaretta (foto Montecatini calcio), molto conosciuto in ambito calcistico apuano, sta facendo vedere davvero cose egregie su una panchina difficile e dalla grande tradizione come quella del Montecatini.



I biancocelesti hanno effettuato il giro di boa del campionato a quota 29 in terza posizione e domenica , per la prima di ritorno , ospitando i lucchesi del Vorno, cercherà di "vendicare"la sconfitta per 4-0 dell'esordio per poi arrivare alla Covetta sette giorni piu' tardi.



Dove puo' arrivare il Montecatini?



"Dove possiamo arrivare non lo posso dire dire- dichiara il trainer di Fiumaretta- ma sicuramente abbiamo fatto in girone di andata ottimo collezionando

ventinove punti ed un terzo posto in classifica che ci fa ben sperare . Quello che inizierà domenica prossima sarà tutto un altro campionato con squadre rivoluzionate dal mercato di dicembre e rafforzate da nuovi innesti. Il nostro sogno sarebbe fare i play off ma siamo consapevoli che per arrivare a giocarli bisognerà continuare su questa strada e con questi risultati , cosa non semplice , ma ci proveremo.



Due parole sulle avversarie.



"Sicuramente la più attrezzata è’ il Grosseto - continua Marselli- credo che alla fine, considerato i giocatori che ha in rosa, riuscira’ a vincere il campionato . Poi subito dopo ci sono due ottime squadre come Fucecchio e Cuoiopelli , che hanno due rose veramente importanti . Al di sotto, scorrendo la classifica troviamo quattro o cinque formazioni come la San Marco , Pro Livorno , San Miniato , Castelnuovo G. e Montignoso che hanno fatto molto bene fino ad oggi e saranno temibili avversarie nel girone di ritorno. Comunque anche tutte le altre squadre , cioè quelle al momento messe un po’ peggio in classifica sono squadre molto organizzate e contro le quali è’ molto difficile giocare , basti pensare al Vorno nostro prossimo avversario domenica , che al momento ha 16 punti ma che all’ andata con noi vinse quattro a zero.



Un campionato molto difficile - conclude Marselli- dove non esistono squadre materasso e dove ogni domenica devi lottare con il coltello tra i denti per ottenere dei punti "