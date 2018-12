Il Montecatini di Marselli a braccetto con la San Marco

I biancocelesti espugnano Cecina e, come gli avenzini , si avvicinano a Grosseto e Fucecchio

Eccellenza - Il suo Montecatini vola e procede a braccetto con la San Marco al terzo posto nella classifica di Eccellenza accorciando sulle prime due battistrada Grosseto e Fucecchio fermate sul pareggio



Mister Davide Marselli sta ottenendo lusinghieri risultati sulla panchina del Montecatini e l'ultimo exploit è stata la netta vittoria di ieri sul terreno dello Sporting Cecina superato per tre a zero.



"Si tratta di tre punti d’oro - dichiara il tecnico di Fiumaretta- che ci consentono di mantenere il terzo posto in classifica . Sono contento per come ha giocato la squadra e per il ritorno al goal dei due attaccanti Palaj e Citera. Adesso -prosegue Marselli- restano 3 gare prima della sosta , Fucecchio in casa , Cuoiopelli in trasferta e Camaiore in casa , tre gare molto difficili dove dovremo cercare di fare più punti possibile , poi lunedì 24/12 potremo fare il punto . Io resto dell’ idea che ci mancano 12 o 13 punti per essere matematicamente salvi , poi ovvio , sognare non costa niente."