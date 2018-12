Il Grosseto espugna la Covetta (0-3)

Non basta il cuore del Leone, i maremmani vincono e si laureano campioni d'inverno

Eccellenza - Non basta il cuore della San Marco. I rossoblu di mister Turi giocano con coraggio ma devono cedere al cospetto della corazzata Grosseto che si conferma squadra di altra categoria e che non avrebbe bisogno di certi arbitraggi come quello odierno, decisamente "morbido" nei suoi confronti per riuscire a portar via i tre punti da Avenza.



La San Marco recrimina infatti per due calci di rigore apparsi netti dalla tribuna, il primo all'11' con un fallo di mano nettissimo ed il secondo al primo minuto della ripresa con Gabrielli atterrato in area. Su entrambi il signor Balducci sorvolava ed anzi nel secondo caso ammoniva lo stesso Gabrielli per simulazione. Allo stesso tempo pero' al 24' della ripresa il fischietto appariva pero' prontissimo ad espellere Togneri per fallo su un avversario a centrocampo. Grosseto che passava in vantaggio al 19' con un tiro di Cretella deviato. Nella ripresa il raddoppio di Luci ed il tris di Cretella con la San Marco in dieci e tutta in avanti.



Il tabellino del match della Covetta



SAN MARCO AVENZA – GROSSETO 0-3

SAN MARCO AVENZA: Costa, Betti, Ricci, Bondielli, Togneri, Raffaeta, Conedera (23' st Da Pozzo) , Brizzi, Doretti (31' st Benedetti) , Magni (40' st Baldassari) , Gabrielli. A disposizione: Rossi, Manzo, Baldassari, Batti, Pinelli, Raffo, Da Pozzo, Benedetti All.: Turi.

GROSSETO: Nunziatini, Pizzuto (44' st Bianchi) , Sabatini, Cretella, Ciolli, Gorelli, Luci, Zagaglioni, Andreotti (31' st Boccardi) , Molinari (44' st Pierangioli) , Raito. A disposizione: Cipolloni, Lepri, Del Nero, Consonni, Bianchi, Boccardi, Fratini, Villani, Pierangioli. All. Miano.

ARBITRO: Balducci di Empoli (Ass. Pignatelli / Laveneziana di Viareggio)

RETI: 19'pt e 42' st Cretella, 19' st Luci.

NOTE: Espulso al 24' st Togneri





I risultati della XIV giornata

Atl.Cenaia-Montignoso 2-2

Camaiore-Fucecchio 0-1

Castelnuovo G.-Pro Livorno Sorgenti 1-0

Cuoiopelli-Valdinievole Montecatini 0-3

Pontebuggianese-Atletico Piombino 0-2

S.Marco Avenza-Grosseto 0-3

Sporting Cecina-Castelfiorentino 0-1

Vorno-S.Miniato Basso 1-1



La classifica aggiornata

Grosseto 35

Fucecchio 30

Montecatini 26

San Marco Avenza 24

Cuoiolelli 21

Pro Livorno Sorgenti 21

San Miniato 20

Montignoso 19

Castelnuovo Garfagnana 19

Castelfiorentino 14

Ponte Buggianese 14

Camaiore 14

Vorno 13

Atletico Piombino 13

Atletico Cenaia 12

Sporting Cecina 10