Il grande cuore della San Marco

A Livorno, sotto di due reti ed in dieci uomini, il Leone trova la forza di reagire ed acciuffa il pari in extremis col giovane Ricci

Eccellenza -

Una gara tutto cuore quella che la San Marco ha disputato ieri sul terreno della Pro Livorno. I ragazzi di mister Stefano Turi, partiti male con il vantaggio labronico nel primo tempo su rigore assai dubbio, si erano venuti a trovare addirittura sotto per due a zero all'ora di gioco. I Leoni alati pero' non si sono demoralizzati ed anzi , nonostante l'inferiorità numerica per l'espulsione di Cucurnia, hanno spinto forte dalle parti di Sannino prima andando a segno con bomber Doretti e poi venendo premiati in pieno recupero da un gol del giovanissimo difensore fuoriquota classe 1999 Andrea Ricci (foto). Con questo pareggio la San Marco sale a quota 24 punti al terzo posto solitario grazie alla sconfitta del Montecatini in casa con il Fucecchio. Domenica prossima alla Covetta arriva la capolista Grosseto.



Il tabellino della gara di Livorno.



Pro Livorno Sorgenti-San Marco Avenza 2-2

PROLIVORNO SORGENTI: Sannino, Spagnoli, Pirone, Carani, Salemmo, Bulli, Filippi F., Quilici, Pellegrini M., Petri, Rossi. A disp.: Turco, Del Corona, Bani, Vannucci, Gazzanelli, Solimano, Zoncu, Brizzi, Bernardoni. All.: Niccolai Matteo

SAN MARCO AVENZA: Costa, Betti, Ricci, Da Pozzo, Togneri, Raffaeta, Cucurnia, Brizzi, Conedera, Magni, Gabrielli. A disp.: Rossi, Manzo, Baldassarri, Pinelli, Batti, Bondielli, Benedetti, Kante, Doretti. All.: Turi Stefano

ARBITRO: Mancini di Pistoia.

RETI: 36° rig. Rossi, 55° Rossi, 65° Doretti, 94° Ricci