Eccellenza - SAN MARCO AVENZA-MONTIGNOSO 3-0

SAN MARCO AVENZA:Costa, Betti, Ricci, Da Pozzo, Togneri, Raffaetà, Cucurnia 40' (Mazzucchelli), Brizzi, Conedera (42' st Kante), Magni (28' st Benedetti), Gabrielli 40' st (Bondielli). A disp. Alberti, Baldassari, Rossi, Pinelli Doretti. All. Stefano Turi.

MONTIGNOSO: Cappellini, Bugliani, Mussi (40' pt Martinelli), Tazzini, Signorini, Castellacci, Grossi (1' st Nigiotti), Piscopo (1' st Barbieri), Chiaramonti, Fassone (30' st Pennucci), Tonazzini (23' st Offretti). All. Grippino, Martinelli, Marchetti, Fini, Puccinelli.. All. Matteo Gassani.

ARBITRO: Di Reda di Molfetta. Ass: Cecchini e Onorati di Carrara.

RETI: 6' pt Da Pozzo, 30' pt Conedera, 3' st Gabrielli

NOTE: Spettatori duecento circa. Espulso 25' st Signorini



AVENZA- Vittoria della San Marco Avenza nel derby del paolo Deste contro il Montignoso del "Diavolo"Gassani in un derby apuano tutto rossoblu. San Marco che passa subito in vantaggio con un gran gol di Da Pozzo che dal limite da secco Cappellini. Il Montignoso prova a reagire ma è ancora la squadra di casa alla mezz'ora a segnare questa volta con un colpo di testa di Conedera (foto) , ex di turno, su perfetto crosso di Magni. Nella ripresa la San Marco trova la terza rete dopo tre minuti di gioco con Gabrielli abile a spizzicare di testa un cross dalla destra ed ad anticipare Cappellini in uscita.