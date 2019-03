Il derby apuano va alla San Marco

Il Montignoso, ancora scioccato dall'ingiusta eliminazione in Coppa, cede ai cugini di Avenza

Eccellenza - MONTIGNOSO-SAN MARCO AVENZA 0-3

MONTIGNOSO: Frongillo, Ferrari, Cinquini, Fassone, Signorini , Mussi Manuel, Lazzarini, Scaramelli, Chiaramonti, Nigiotti, Geraci. A disp. Alberti, Bertelloni, Castellacci, Piscopo, Berti, Barbieri, Della Pina, Mussi Matteo, Tonazzini. All. Gassani.

SAN MARCO AVENZA: Costa, Ricci, Batti, Da Pozzo, Togneri, Raffaetà, Cucurnia, Brizzi, Benedetti, Diawara, Conedera. A disp. Rossi, Manzo, Pinelli, Betti, Raffo, Bondielli, Bedini, Magni , Gabrielli. All. Turi.

ARBITRO : Marra di Agropoli (Ass. Bertani e Corcione di Pisa)

RETI: 43' pt Benedetti (rig), 27' st Brizzi, 30' st Ricci

MASSA- Va alla San Marco che supera per tre a zero il Montignoso il derby apuano di Eccellenza disputato sul rettangolo di gioco del “Raffi” di Romagnano. La prima azione degna di nota arriva al 13' e porta la firma di Da Pozzo che si incunea sulla sinistra e mette al centro ma la difesa del Montignoso mette in angolo. Al 15' mischia pericolosa in area della San Marco ma l'arbitro fischia un fallo su Costa. Geraci ci prova al 19' ma Costa blocca. Azione pressoche' identica al 22' con la conclusione di Benedetti parata da Frongillo. Al 25' Da Pozzo dal limite lascia partire un tiro che colpisce il palo, sul pallone piomba Conedera che insacca ma il gol è annullato per fuorigioco dell'attaccante avenzino. Batti al 28' manda alto sulla traversa. Cucurnia di testa al 41' su punizione di Da Pozzo spedisce a lato. San Marco che passa in vantaggio al 43' con Benedetti che sfugge sulla destra al diretto avversario e viene atterrato . Calcio di rigore che lo stesso Benedetti trasforma alla sinistra di Frongillo.



Al 2' della ripresa azione in velocità di Cucurnia che serve Conedera ma Frongillo devia in corner. Al 6' Montignoso pericoloso con colpo di testa da parte di Mussi ma in posizione di fuorigioco. Conedera tre minuti dopo sempre di testa non trova il bersaglio. Un bel tiro da fuori area di Lazzarini sfiora di poco il montante alla sinistra di Costa al 13'. Mischia in area del Montignoso al 17' con un batti e ribatti prima che un difensore di casa riesca a rinviare. Da Pozzo si libera al tiro al 20' col pallone che va di poco a lato. Ciquini si libera al torno un minuto piu' tardi ma non trova lo specchio della porta. Il raddoppio della San Marco arriva al 27' con Brizzi che raccoglie una respinta al limite dell'area ed infila Frongillo. San Marco che trova anche la terza rete con Ricci di testa su azione da calcio d'angolo. San Marco che con questi tre punti sale a quota 45 ed aggancia il Montecatini al terzo posto. Per il Montignoso una sconfitta che comunque non intacca la sua positiva classifica con la salvezza ormai praticamente conquistata. Nel prossimo turno di campionato la San Marco Avenza ospiterà al Paolo Deste della Covetta l'Atletico Cenaia mentre il Montignoso si recherà a far visita alla Cuoiopelli.