I provvedimenti del Giudice Sportivo nei confronti delle squadre apuane

In Terza un giocatore dell' Attuoni Avenza squalificato per un anno

Eccellenza - I provvedimenti del Giudice Sportivo dall'Eccellenza alla Terza categoria nei confronti delle squadre apuane.



PRIMA CATEGORIA

Squalifica di una giornata a Simone Ceragioli (Fossone).



SECONDA CATEGORIA

Inibizione a Luca Costa (Monti) fino al 6 /12 /18



Squalifica a Daniele Landucci (Cerreto) fino al 3/1/19



Squalifica a Sergio Bigarani (Atl. Carrara ) fino al 27/12/18



Squalifica fino al 29/12/18 a Alessandro Schiavone (Monti) "Espulso per avere poggiato le mani sul petto del D.G. protestando."



Squalifica per quattro giornate a Roberto Cresci (Fivizzanese ) "A gioco fermo dava una spinta ad un calciatore avversario facendolo cadere a terra. Alla notifica della conseguente espulsione,

offendeva il D.G."



Una giornata a: Yuri Pezzanera (Atl.Carrara), Lamin Cham (Mulazzo), Massimo Ottolini (Monzone), Manuel Surace (Mulazzo), Nicola Venturini (Cerreto).



TERZA CATEGORIA

Squalifica fino al 28/11/19 a Riccardo Cattaneo (Attuoni Avenza)

"Espulso per doppia ammonizione appoggiava entrambi le mani sul petto del D.G. spingendolo indietro di circa mezzo metro senza procurargli dolore. Successivamente con tono minaccioso lo offendeva più volte. Di poi tentava di colpire il D.G. con uno schiaffo parzialmente evitato da quest'ultimo. Tentava poi di raggiungere l'arbitro non riuscendovi perché trattenuto dai propri compagni di squadra. "



Squalifica fino al 28/1/19 a Paolo Pappagallo (Attuoni Avenza)

"Perché a fine gara impediva al D.G. di chiudere la porta del proprio spogliatoio frapponendo una mano ed il piede. All'invito del D.G. di permettergli di chiudere la porta gli diceva di volere delle spiegazioni altrimenti non gli avrebbe permesso di chiuderla. A questo punto interveniva un dirigente ospite che lo allontanava. Sanzione aggravata in quanto capitano. "



Squalifica per una giornata a Luca Marchini (Spartak Apuane)



Squalifica per una giornata a Andrea Oligeri (Barbarasco)