Eccellenza - La San Marco blinda la porta. Dopo alcune settimane di allenamento alla Covetta Ettore Lagomarsini (foto) ha firmato per il Leone e disputerà ad Avenza il campionato di Eccellenza. L'ex portiere della Carrarese dal 2015 al 2018 era attualmente senza contratto dopo l'esperienza 2018-19 ad Avellino coincisa con la promozione in serie C degli irpini. Per la porta della San Marco quindi un grande colpo di mercato. Nel ruolo di vice Lagomarsini un giovane promettente anch'egli ex Carrarese giovanili ovvero Scolari.



