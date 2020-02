Fucecchio-Pontremolese 2-1, seconda sconfitta per gli azzurri

Eccellenza - FUCECCHIO: Del Bino, Papini, Menichetti, Malanchi, Papa, Vallesi, Cenci, Ghelardoni, Taraj, Demi, Sciapi. A disp.: Pellegrini, Nardi, Lelli, Meacci, Cirasella, Mazzanti, Matteoni, Paccagnini, Rigirozzo. All.: Collacchioni Lorenzo

PONTREMOLESE: Santini, Cargioli, Giannantoni, Spagnoli, Filippi A., Verdi, Posenato, Bondielli, Corvi, D Angelo, Cattani. A disp.: Menchini, Crispi, Gabrielli, Lecchini, De Cillis, Nardini, Vatteroni, Menichetti, Berzolla. All.: Bracaloni Riccardo

ARBITRO: Ravara Giacomo di Valdarno

RETI: 6° Sciapi, 23° Sciapi, 90° Posenato



FUCECCHIO- Giornata amara per la Pontremolese che torna a casa con una sconfitta e si ritrova con 27 punti ai limiti della zona playout. Una domenica iniziata malissimo per gli azzurri che già al 23' sono sotto di due reti, entrambe segnate dal numero 10 Sciapi. Dopo la metà del primo tempo i ragazzi di Bracaloni, oggi decimati dalle assenze, iniziano a giocare e sviluppano buone trame di gioco ma senza mai entrare del tutto in partita.



Il secondo tempo è noioso e sono poche le occasioni degne di nota, nonostante il graduale miglioramento degli ospiti. La rete della Pontremolese si registra al 90' con il rigore, a seguito di una mischia in area, trasformato da Posenato. I minuti di recupero non bastano alla formazione lunigianese, al triplice fischio il risultato è 2-1.