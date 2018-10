Fucecchio-Montignoso: Nani: `I ragazzi hanno lavorato ottimamente`

Il Team Manager è ottimista e vede la squadra concentrata

Eccellenza - Giornata di rifinitura al Meeting Place di Poveromo per il Montignoso Football Club, in vista del difficilissimo impegno di domenica 21 ottobre, quando la truppa del "diavolo" Gassani sarà impegnata al "Corsini" di Fucecchio contro i bianconeri locali. Allenamento inprontato sulla tattica collettiva a reparti, con molto spazio al lavoro atletico.



Abbiamo avvicinato il team manager Nani che ci presenta la partita come segue:



Nani, che partita dovrete affrontare domenica? "Una partita molto complicata contro una squadra fortissima che in virtù del potenziale a disposizione arriverà sicuramente tra le prime tre. Sono sicuro che i ragazzi venderanno cara la pelle".



Come ha passato la squadra queste due settimane di stop? "I ragazzi hanno lavorato ottimamente e tanto, senza risparmiare una goccia di sudore, anche se non stiamo lavorando nelle migliori condizioni visto che allenarsi in un campo a "9" e in un campo a" 5 "non è il massimo, e non è compatibile con un campionato impegnativo come l'Eccellenza. Proprio per questo voglio fare un applauso allo staff tecnico e ai giocatori visto che la condizione atletica è ottimale, come confermato dall'amichevole infrasettimanale".



Digerita la sconfitta con il San Miniato? "I muri del Meeting Place tremano ancora dopo quanto detto dal nostro mister ai giocatori alla ripresa degli allenamenti e i giocatori hanno recepito perfettamente, visto quanto espresso negli allenamenti. I ragazzi hanno capito gli errori commessi e come dice il mister "si impara dalle sconfitte", e in virtù di ciò certi errori di superficialità sono sicuro che non verranno più commessi".



Disponibili e non? "Purtroppo il "discorso infermeria" non è dei più rosei, visto che Cinquini e Benassi sono ancora out, e prima di rientrare in gruppo ci vorranno ancora una quindicina di giorni, mentre Nigiotti sta diventando un caso clinico, visto che è dall'infortunio avuto alla prima giornata che non lavora sul campo. Lo strappo muscolare non si è ancora assorbito e i tempi di recupero non sono stati ancora stabiliti. Per domenica è in dubbio Offretti per un risentimento al polpaccio, anche se lo staff medico è ottimista su un recupero in extremis".